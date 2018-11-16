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Эксперты ВАО АЭС провели миссию поддержки на Белоярской атомной станции

Общество

Специалисты обменялись опытом и практиками, реализованными на других атомных станциях России

Эксперты ВАО АЭС провели миссию поддержки на Белоярской атомной станции
Nucl0id
Макет реактора БН-600 Белоярской АЭС

Москва, 16 ноября 2018, 16:00 — REGNUM  Группа экспертов Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), по инициативе Белоярской АЭС провела на станции миссию поддержки по теме «Разработка и валидация процедур по эксплуатации». Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Росэнергоатома.

«Целью нашей совместной работы был обмен опытом и рассмотрение возможности применения на Белоярской АЭС практик, реализованных на других атомных станциях России», — прокомментировал руководитель команды экспертов, советник ВАО АЭС-МЦ Евгений Ковалёв.

По его словам, результатом работы на станции стали рекомендации, согласованные со специалистами Белоярской АЭС. Эксперт убеждён, что эти рекомендации помогут совершенствованию в сфере эксплуатации.

В свою очередь, главный инженер Белоярской АЭС Юрий Носов пояснил, что гости были приглашены на станцию, поскольку работники предприятия заинтересованы в разработке эксплуатационных процедур и технической документации «на уровне передового опыта и лучших практик атомной отрасли».

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Введена в работу в апреле 1964 г. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

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Атомная энергетика
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