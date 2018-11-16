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В Казахстане планируют ввести пошлину за разрешение на ПМЖ

Общество

Проект документа также предлагает определить понятие «выдворение»

Астана, 16 ноября 2018, 16:02 — REGNUM  В Казахстане планируют установить государственную пошлину за выдачу разрешения на постоянное место жительства, заявил 16 ноября заместитель министра труда и социальной защиты населения Казахстана Нуржан Альтаев, сообщает агентство «Казинформ».

Соответствующие поправки в законодательство Казахстана были представлены 16 ноября на заседании межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности при минюсте Казахстана.

Заместитель министра добавил, что проект документа также предлагает определить понятие «выдворение» с целью формирования правовой базы для деятельности уполномоченных органов в сфере реадмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2025 года паспорт граждан Казахстана и другие документы планируют перевести на латиницу. Это предусмотрено проектом плана мероприятий по поэтапному переводу казахстанского алфавита на латинскую графику до 2025 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Паспорта в Казахстане переведут на латиницу до 2025 года

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