Управляющие компании Калуги не контролируют состояние газового оборудования

Калуга, , 15:53 — REGNUM В Калуге заявили о нарушении в обеспечении газовой безопасности домов на улицах Генерала Попова и Мелиораторов. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM активист областного отделения ОНФ Дмитрий Борисенков, к такому выводу пришлисотрудники Государственной жилищной инспекции после проверки эксплуатации общедомового газового оборудования в многоквартирных домах.

В домах по указанным адресам не организован профилактический уход за кранами газового оборудования, что чревато опасными последствиями, поскольку необслуживаемые на протяжении многих лет запорные устройства могут не сработать во время аварийной ситуации. При этом деньги за соответствующие услуги взимаются с жителей исправно.

В ходе проверки, в которой приняли участие специалисты ГЖИ совместно с представителями управляющих компаний, выявлены нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ. Не выполняются услуги и работы, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка их оказания и выполнения.

По результатам проверки составлены акты о несоответствии требованиям безопасности, управляющим компаниям выданы предписания о выполнении работ по выявленным нарушениям, составлены протоколы об административном правонарушении.

«Мы рассчитываем, что необходимая работа по обслуживанию общедомового газового оборудования в проверенных домах будет наконец-то проведена. Но проблема, на самом деле, шире и касается не только тех домов, где проведена проверка. Есть основания полагать, что она затрагивает значительное большинство жилого фонда, и не только областного центра. Сейчас мы имеем странную ситуацию: чтобы провести проверку необходимо писать обращение по каждому многоквартирному дому, а ведь только в Калуге их сотни. Системной работы по надзору в данной сфере не ведется, а между тем речь идет не только о взимании с жителей платы за услугу, которая на самом деле не предоставляется, но и о безопасности людей», — заявил Борисенков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калуге насчитывается 3747 домов, подключенных к системе газоснабжения. В ходе проверок вентиляционных каналов, в 48 зданий из 2703, выявлены серьезные нарушения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области взялись проверять газовое оборудование в квартирах