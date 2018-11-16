В Англии за £3,9 млн продается 400-летнее поместье

Лондон, , 15:35 — REGNUM В британском графстве Девон на продажу выставлена усадьба, построенная четыре столетия назад. Об этом пишет издание Mansion Global.

Отмечается, что за поместье под названием Canonteign Manor, в котором во времена гражданской войны в Англии располагался гарнизон короля Карла I, просят 3,9 млн фунтов (337,2 млн рублей). Отмечалось, что усадьба пустовала 170 лет с 1800 по 1970 год, а затем новый собственник провел в имении масштабную реконструкцию.

Особняк с десятью спальнями относится к I классу, который наиболее ценится любителями исторических сооружений, сообщает издание. В здании площадью 11 тыс. квадратных футов имеется гостиная, кабинет, бильярдная, помещения для персонала. Также в имении есть турецкий хамам и сауна, массажная и бассейн.