Итальянские политики ссорятся из-за неаполитанских отходов

Неаполь, Италия, , 15:32 — REGNUM Ряд итальянских политиков подвергли острой критике заявление главы МВД Маттео Сальвини о необходимости строительства мусоросжигательных заводов на юге страны, сообщает информагентство Askanews в пятницу, 16 ноября.

В частности, спикер нижней палаты парламента Роберто Фико назвал это предложение «пощечиной жителям Неаполя» — именно там Сальвини сделал свое предложение.

Глава МВД, в свою очередь, отметил, что на юге страны не хватает заводов по переработке мусора, которые, несомненно, лучше, чем мусоросжигательные — но проблема настолько серьезна, что «через пару месяцев жители города будут дышать дерьмом».

Кроме того, Сальвини считает, что местные власти устранились от решения проблемы. В южных регионах не только не хватает заводов по переработке мусора, там также значительно более низкие, чем на севере страны, показатели раздельного сбора отходов.