В регионах РФ введут систему главных внештатных психологов

Москва, , 15:33 — REGNUM Министерство просвещения РФ разворачивает систему главных внештатных психологов в регионах России. Об этом сегодня, 16 ноября, заявила глава Минпросвещения Ольга Василева в ходе поездки в Новгородскую область, сообщили в министерстве.

По ее словам, на базе Российской академии образования (РАО) создается Федеральный ресурсный центр психологической службы. Минпросвещение приняло решение и введёт должность главного внештатного психолога.

«Очень хороший пример взят с коллег из Минздрава РФ, министерство ввело внештатного психолога. Такие же психологи будут и у Минпросвещения в регионах России», — пояснила Васильева.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр просвещения РФ Ольга Васильева, выступая 7 ноября 2018 года в рамках «правительственного часа» в Госдуме РФ, заметила, что без психолога в школах работать невозможно.

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