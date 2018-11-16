«Безысходность и бессильная злоба» – Болдырев о настроениях граждан РФ

Москва, , 15:20 — REGNUM Граждане РФ чувствуют, как постепенно снижается качество их жизни, и не видят способа изменить это, полагает общественный и политический деятель Юрий Болдырев. Об этом он заявил 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги социологического исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, которое показало, что практически все индексы социального самочувствия в октябре 2018 года оказались «в минусе» по отношению к аналогичному периоду прошлого — 2017 — года.

«У людей не хватает доходов на реализацию их первичных потребностей, и они чувствуют, что на них со всех сторон наступают, — сказал Болдырев. — Повышение цен на топливо, снижение качества топлива, повышение налогов, резкие политические ограничения. Там, где люди пытались избрать своих представителей, им не мытьём, так катаньем в этом отказывают. Люди со всех сторон видят тупики. Плюс они не видят в официальных СМИ отражения их реальной жизни. Их кормят бесконечными проблемами на Украине типа того, что украинцы замерзают. Но в РФ в Тверской области реализуются программы «Подари дрова» тем, кому нечем отапливаться».

Это, по словам Болдырева, описывает объективную ситуацию, которая ухудшается, и люди чувствуют это.

«Патриотический пафос 2014 года не может держаться вечно, — добавил он. — Соответственно нужно какое-то развитие. А развития нет. Идёт наступление на интересы и права абсолютного большинства людей».

При этом эксперт отметил, что риск социального взрыва есть всегда, и нельзя исключать возникновения тех или иных деструктивных ситуаций, вызванных безысходностью населения.

«Они могут быть деструктивны и антисоциальны, но они тесно связаны с безысходностью, — добавил Болдырев. — Это могут быть и чисто психиатрические случаи, но могут быть случаи, связанные с бесконечной фрустрацией, стрессом и бессилием. Это тоже надо осмысливать. Конечно, общество должно быть заинтересовано в том, чтобы направлять энергию в созидательное русло. Для этого должны быть открыты каналы для самореализации. В том числе и политической. Если все каналы сверху вниз перекрываются, то возникают безысходность и бессильная злоба. Меня не пугает социальный взрыв, но вызывают опасения деструктивные проявления. Социальный взрыв может быть и созидательным. Но опасения вызывают именно его деструктивные проявления».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, практически все индексы социального самочувствия в октябре 2018 года оказались «в минусе» по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

Так, например, уровень социального оптимизма (40 пунктов) значительно уступает значениям аналогичных периодов 2017 г. и 2014 г. (по 63 пункта). При этом четверть граждан РФ (25%) ожидают улучшения жизненной ситуации (своей и семьи), но столько же, напротив, склонны давать негативный прогноз. Индекс оценок экономической ситуации в стране в сравнении с прошлым годом значительно ниже — 43 п. в 2018 г. и 59 п. в 2017 г. Доля респондентов, оценивающих положение дел в экономике ниже среднего, превышает долю тех, кто дает положительные оценки (27% и 13% соответственно).

Расчётный показатель политической обстановки в стране — 56 п. — ниже прошлогоднего значения, который составлял 71 п.

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