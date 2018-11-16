«Аэрофлот» запретил своим сотрудникам пользоваться смартфонами в офисе

Москва, , 15:26 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» запретила своим сотрудникам использовать в офисных помещениях в рабочее время смартфоны и другие устройства, которые могут записывать фото, видео и аудио. Фотографию приказа опубликовал в Facebook бывший сотрудник компании Игорь Дельдюжов. Представители компании также подтвердили эту информацию радиостанции «Говорит Москва».

https://www.facebook.com/photo.php

В документе говорится, что пользоваться смартфонами разрешат только части работников, перечень которых утвердит компания. Остальных за нарушение приказа будут привлекать к дисциплинарной ответственности.

В пресс-службе «Аэрофлота» журналистам пояснили, что приказ подготовлен в рамках законодательства. Его цель — «обеспечение информационной безопасности компании с государственным участием».

«Последний случай вброса в информационное поле данного приказа, копия которого явно сделана с мобильного устройства, наглядно свидетельствует о правильности принятого решения», — говорится в сообщении.

Ранее «Аэрофлот» внедрил в своё мобильное приложение интерактивные карты 12-ти аэропортов мира. Помимо интерактивной карты аэропорта Шереметьево с возможностью навигации внутри здания, в приложении появились Амстердамский аэропорт Схипхол, международный аэропорт Дубай, Гонконгский международный аэропорт и другие.

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