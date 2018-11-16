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В кинотеатрах Польши начнут показывать фильмы на украинском языке

Общество

В свою очередь Британия идёт навстречу польским работникам

Варшава, 16 ноября 2018, 15:10 — REGNUM  Сеть польских кинотеатров Helios организовала показ фильмов на украинском языке, сообщило 16 ноября «Польское радио».

Первым фильмом, который можно будет посмотреть в украинской озвучке станет второй приквел к серии фильмов о Гарри Поттере, который начнут показывать в ближайшие выходные.

В издании отметили, что подобная практика распространена в Европе. К примеру, в кинотеатрах Великобритании показывают фильмы на польском языке из-за большого числа польских гастарбайтеров, живущих в этой стране.

Напомним, согласно официальным данным, в первом полугодии 2018 года жители Украины в 2,5 раза чаще ездили в Польшу, чем в Россию — 4,81 млн против 1,85 млн человек.

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Украина и Польша
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