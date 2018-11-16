В кинотеатрах Польши начнут показывать фильмы на украинском языке

Варшава, , 15:10 — REGNUM Сеть польских кинотеатров Helios организовала показ фильмов на украинском языке, сообщило 16 ноября «Польское радио».

Первым фильмом, который можно будет посмотреть в украинской озвучке станет второй приквел к серии фильмов о Гарри Поттере, который начнут показывать в ближайшие выходные.

В издании отметили, что подобная практика распространена в Европе. К примеру, в кинотеатрах Великобритании показывают фильмы на польском языке из-за большого числа польских гастарбайтеров, живущих в этой стране.

Напомним, согласно официальным данным, в первом полугодии 2018 года жители Украины в 2,5 раза чаще ездили в Польшу, чем в Россию — 4,81 млн против 1,85 млн человек.

Читайте также: Жители Украины предпочитают ездить в Польшу. В Россию — гораздо меньше