Со счетов Петросяна снят арест

Москва, , 14:59 — REGNUM Банковские счета юмориста Евгения Петросяна больше не находятся под обеспечительным арестом. Решение о снятии ограничительных мер со счетов артиста для оплаты жилищно-коммунальных услуг сегодня, 16 ноября, принял Хамовнический суд Москвы. Об этом сообщил адвокат юмориста Сергей Жорин.

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С такой просьбой к служителям Фемиды ранее обратилась сторона защиты юмориста. По словам юриста, этого удалось добиться после того, как суд разделил бракоразводный процесс и раздел имущества в два производства.

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Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили в браке более 30 лет. В начале августа 2018 года Степаненко подала иск о разделе совместного имущества, общая стоимость которого оценивается в 1,5 млрд рублей. Петросян подал встречный иск. Сегодня, 16 ноября, Хамовнический суд столицы официально расторг брак артистов.

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