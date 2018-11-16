Глава Конституционного суда Казахстана: в судьи не попадут случайные лица

Астана, , 14:48 — REGNUM Комплексные меры по реформированию судебной системы Казахстана позволили минимизировать попадания в судейский корпус случайных лиц, заявил председатель Конституционного суда Кайрат Мами на заседании круглого стола на тему «Модернизация системы отбора судей и деятельности Высшего судебного совета Казахстана». Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе Конституционного суда.

Мами отметил, что современные вызовы ставят новые задачи перед судейским сообществом. По его мнению, в будущем необходимо расширить состав Высшего судебного совета за счет юристов и судей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября председатель Высшего судебного совета Казахстана Талгат Донаков заявил, что профессиональный уровень юристов в республике оставляет желать лучшего.

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