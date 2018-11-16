Екатеринбург присоединится к Парижской декларации по борьбе со СПИДом

Екатеринбург, , 14:47 — REGNUM Екатеринбург станет первым из российских городов, присоединившимся к Парижской декларации по борьбе со СПИДом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Инициатором программы выступает Организация объединённых наций. Ожидается, что документ будет подписан 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом. На данный момент участниками программы являются более 250 мегаполисов по всему миру.

«Обязательства в рамках Парижской декларации включают достижение целевых показателей «90‑90‑90», которые означают, что не менее 90 процентов людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем ВИЧ‑статусе; не менее 90 процентов людей, знающих о своем позитивном ВИЧ‑статусе, должны получать антиретровирусное лечение; и не менее 90 процентов людей, получающих лечение, имеют подавленную вирусную нагрузку, что позволит им жить полноценной жизнью и снизит риск передачи ВИЧ-инфекции», — уточнили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы по распространению ВИЧ-инфекции и заболевания СПИДом, Екатеринбург и Свердловская область находятся на самом высоком уровне среди городов и регионов России. Однако по данным Роспотребнадзора, среди субъектов Российской Федерации Свердловская область занимает только 13-е место.

Отмечается, что за последние годы в регионе снизился показатель первичной заболеваемости и и кратно уменьшилось количество выявленных случаев ВИЧ среди молодых людей. Также до 1,6% снижен уровень передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку, что является большим достижением для Свердловской области.

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