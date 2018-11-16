Департамент чиновницы Глацких «оптимизирует» расходы на «Золотое сечение»?

Екатеринбург, , 14:40 — REGNUM Свою договороспособность по вопросу финансовых трат выразила команда департамента молодежной политики Свердловской области вместе с новым и.о. главы Олегом Гущиным. Диалог прошёл в рамках рабочей группы согласительной комиссии по бюджету региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Команда департамента крайне аккуратно отреагировала на вопрос по дальнейшим вливаниям в образовательный проект «Золотое сечение», ранее вызвавший возмущение ряда депутатов. «Здесь мы оптимизируемся и посмотрим по ходу исполнения», — осторожно заявила глава финансового отдела департамента Светлана Бирюкова.

«Отлично», — мгновенно отреагировал глава бюджетного комитета ЗакСО Владимир Терешков под улыбки членов рабочей группы.

И.о. главы департамента Олег Гущин прокомментировал ситуацию в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. «Идёт бюджетный процесс. Высказываются разные точки зрения и ищется вариант, который бы устроил все стороны», заявил Гущин. Он также уточнил: «Депутаты очень «в теме», и сегодня мне поступили предложения более серьёзно проработать ряд вопросов».

Темами, требующими серьёзного внимания, Олег Гущин назвал обеспечение жильём молодых семей и поддержку инициатив в муниципальных образованиях.

Напомним, 15 ноября советник при ректорате Уральского федерального университета Олег Гущин был назначен и. о. главы департамента молодёжной политики. Распоряжение подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

А ранее возглавлявшая департамент чиновница Ольга Глацких, напомним, временно была отстранена от должности.

Региональный образовательный центр «Золотое сечение» создан в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным центром «Сириус». Первая проектная смена проекта прошла в августе 2017 года. 14 ноября 2018 года глава финансового отдела департамента Светлана Бирюкова заявляла, что на проект требуется выделить 130 млн рублей в 2019 году на проведение дальнейших смен, питание, образовательные услуги, специалистов и содержание фонда. Бирюкова обещала, что проект примет 1200 детей. Члены согласительной комиссии по бюджету в Заксобрании критично отнеслись в требуемой сумме. Однако первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, тем не менее, поддержал «Золотое сечение» на заседании комиссии.

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