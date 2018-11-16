Владимирский ТИК снова чурается «антимусорного» референдума

с. Филипповское, Владимирская область, , 14:29 — REGNUM Территориальная избирательная комиссия Киржачского района Владимирской области снова не стала принимать решение о регистрации инициативной группы для проведения референдума о строительстве мусороперебатывающего завода около села Филипповское. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM юрист инициативной группы Александр Посталакий, члены ТИК опять не смогли определиться, можно или нельзя регистрировать инициативную группу.

Заседание состоялось 14 ноября. На голосование было вынесено два вопроса. Первый — о регистрации инициативной группы, второй — об отказе в регистрации. В итоге оба варианта были отвергнуты большинством.

«ТИК действует точно так же, как и раньше, когда отказался принимать решение. Это бездействие суд признал незаконным, решение вступило в силу, и до 15 ноября нарушение должно было быть устранено. То есть ТИК должен либо зарегистрировать, либо отказать. Не принять никакого решения комиссия не имеет права. Не исключено, что эти действия мы будем снова обжаловать в суде», — сказал Александр Посталакий.

ИА REGNUM напоминает, что инициативная группа хочет провести референдум по поводу строительства мусороперерабатывающего завода около села Филипповское. Инвестиционный проект появился летом 2017 года. В декабре активисты подали в ТИК документы для регистрации инициативной группы. Однако комиссия отказалась принимать какое-либо решение. Это было обжаловано в суде, в итоге Владимирский областной суд встал на сторону активистов и признал бездействие ТИК незаконным.

Отметим, что сейчас Россельхознадзор через суд пытается вернуть в государственную собственность участок земли, на котором планировали построить мусороперерабатывающее предприятие. Иск с требованием признать незаконной сделку по продаже участка в 1,5 тыс. га около села Филипповское находится в Арбитражном суде.

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