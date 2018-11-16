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Шахтёры перекрыли международную трассу во Львовской области

Общество

Горняки требуют зарплату за сентябрь

Жолква, Украина, 16 ноября 2018, 14:26 — REGNUM  Около 80 шахтёров государственного предприятия «Львовуголь» перекрыли международную трассу «Львов — Рава-Русская» и требуют выплатить зарплату, сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец 16 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Шахтёры непрерывно ходят по пешеходному переходу и держат в руках плакаты с требованиями погасить задолженность по заработной плате в размере более $720 тыс.

На место выехала полиция для проведения переговоров с протестующими.

Напомним, согласно официальным данным, Украина за 2018 год существенно нарастила объём закупок угля в России, сократив при этом собственную добычу. Особенно сильно нехватка инвестиций сказывается на государственных шахтах.

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Напомним также, посол США на Украине порекомендовала правительству отдать предпочтение пенсильванскому углю.

А также: Посол США указала Украине на приоритет американского угля над украинским

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