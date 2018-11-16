В Петербурге будет граффити «в законе»

Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM Законопроект о поддержке художников-граффитистов одобрили на заседании комитета по законодательству Заксобрания Санкт-Петербурга 16 ноября. Авторы документа предлагают ввести это уличное творчество в цивилизованные рамки, а не уповать лишь на запреты и закрашивание граффити городскими коммунальщиками.

Как сообщали СМИ, за последний год несколько раз был испорчен полюбившийся горожанам портрет Сергея Бодрова в роли Данилы из фильмов «Брат», возник конфликт вокруг портрета главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесов, а также был закрашен по жалобе граждан портрет Юрия Шевчука. Возникали и другие проблемы с уличными произведениями: одним они нравились, другие требовали их закрасить, а в это время вандалы расписывали как пустые стены, так и портили интересные работы художников.

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Согласно тексту законопроекта, Смольный обяжут разработать специальные правила размещения элементов уличного искусства и определить упрощенную форму согласования нанесения рисунков на фасадах зданий, ограждениях и заборах.

«Нужно устанавливать четкие «правила игры», по которым уличные художники могли бы законно реализовывать свой творческий потенциал. В нашем городе полно трансформаторных будок, торцов домов, которые находятся в спальных районах с типовой застройкой и серыми фасадами. На мой взгляд, их спокойно можно было бы украсить портретом народного артиста или символами исторических событий, например Великой Победы», — пояснил один из авторов документа, депутат Денис Четырбок («Единая Россия»).

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