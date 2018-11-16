Пятница, 16 Ноября 2018 года
15:29:23 МСК

В Чечне назвали настольную игру о вампирах «геббельсовской агиткой»

Общество

«Достойный ответ на это мы им дадим»

Москва, 16 ноября 2018, 14:23 — REGNUM  Новая часть настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade в действительности является «геббельсовской агиткой» США, заявил 16 ноября пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, данный продукт является не игрой, а «геббельсовской агиткой и пропагандой», за которой стоят Соединенные штаты Америки.

«Это попытки такой игрой внушить и детям, и взрослым, что якобы Чечня, Россия, с медведем, бегающим по улицам, не получилось, что у нас страна, наполненная вампирами», — сказал Каримов.

Он напомнил, что Чечня «является единственным регионом в мире, где побеждён терроризм»:

«17 тысяч террористов, которые прибыли из 51 страны, разгромлены. Республика восстановлена, процветает».

Каримов предложил выйти на улицы Грозного и увидеть туристов со всего мира.

Судиться с разработчиками в республике не собираются, чтобы не лить воду на их мельницу.

«Но достойный ответ на это мы им дадим, и я верю, что в целом российское общество даст достойный ответ на это», — заключил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, действия новой части настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade проходят в населенной вампирами Чечне, которой управляет «султан Рамзан». В сюжете происходят многочисленные отсылки к реальности, в частности, скандалу в СМИ вокруг ЛГБТ-сообщества. Выпуск игры вызвал волну критики.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандал с ЛГБТ в Чечне стал частью настольной игры о вампирах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Настольные игры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить