В Чечне назвали настольную игру о вампирах «геббельсовской агиткой»

Москва, , 14:23 — REGNUM Новая часть настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade в действительности является «геббельсовской агиткой» США, заявил 16 ноября пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, данный продукт является не игрой, а «геббельсовской агиткой и пропагандой», за которой стоят Соединенные штаты Америки.

«Это попытки такой игрой внушить и детям, и взрослым, что якобы Чечня, Россия, с медведем, бегающим по улицам, не получилось, что у нас страна, наполненная вампирами», — сказал Каримов.

Он напомнил, что Чечня «является единственным регионом в мире, где побеждён терроризм»:

«17 тысяч террористов, которые прибыли из 51 страны, разгромлены. Республика восстановлена, процветает».

Каримов предложил выйти на улицы Грозного и увидеть туристов со всего мира.

Судиться с разработчиками в республике не собираются, чтобы не лить воду на их мельницу.

«Но достойный ответ на это мы им дадим, и я верю, что в целом российское общество даст достойный ответ на это», — заключил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, действия новой части настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade проходят в населенной вампирами Чечне, которой управляет «султан Рамзан». В сюжете происходят многочисленные отсылки к реальности, в частности, скандалу в СМИ вокруг ЛГБТ-сообщества. Выпуск игры вызвал волну критики.

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