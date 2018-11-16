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В Воронежской области прошли занятия по мобилизационной подготовке

Общество

Губернатору был представлен доклад о мероприятиях, проведенных в течение года

Воронеж, 16 ноября 2018, 14:16 — REGNUM  Занятия по подведению итогов состояния мобилизационной подготовки Воронежской области за 2018 год прошли на базе Конструкторского бюро химавтоматики, сообщает 16 ноября пресс-служба НПО Энергомаш.

Отмечается, что мероприятие прошло под руководством губернатора Воронежской области Александра Гусева. В нём приняли участие руководители исполнительных органов государственной власти региона, мобилизационные работники органов управления Воронежской области, другие ответственные лица.

В ходе работы губернатор заслушал доклад о результатах проведенных в этом году мероприятий и о задачах по совершенствованию мобилизационной подготовки в 2019 году. Опытом работы в отчётном периоде поделились главы Аннинского и Кантемировского муниципальных районов.

Мероприятие завершилось на испытательном полигоне АО «КБХА» запуском ракетного двигателя.

АО «КБХА» — один из мировых лидеров в создании жидкостных ракетных двигателей, участник всех отечественных пилотируемых программ освоения космоса. Входит в состав интегрированной структуры ракетного двигателестроения под управлением НПО Энергомаш.

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