В Воронежской области прошли занятия по мобилизационной подготовке

Воронеж, , 14:16 — REGNUM Занятия по подведению итогов состояния мобилизационной подготовки Воронежской области за 2018 год прошли на базе Конструкторского бюро химавтоматики, сообщает 16 ноября пресс-служба НПО Энергомаш.

Отмечается, что мероприятие прошло под руководством губернатора Воронежской области Александра Гусева. В нём приняли участие руководители исполнительных органов государственной власти региона, мобилизационные работники органов управления Воронежской области, другие ответственные лица.

В ходе работы губернатор заслушал доклад о результатах проведенных в этом году мероприятий и о задачах по совершенствованию мобилизационной подготовки в 2019 году. Опытом работы в отчётном периоде поделились главы Аннинского и Кантемировского муниципальных районов.

Мероприятие завершилось на испытательном полигоне АО «КБХА» запуском ракетного двигателя.

АО «КБХА» — один из мировых лидеров в создании жидкостных ракетных двигателей, участник всех отечественных пилотируемых программ освоения космоса. Входит в состав интегрированной структуры ракетного двигателестроения под управлением НПО Энергомаш.

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