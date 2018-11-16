«Колоссальные проблемы»: в Кызыле зафиксировали превышение уровня сажи

Кызыл, , 14:00 — REGNUM В Туве обнародовали результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в городе Кызыле. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 ноября, в республиканском управлении Роспотребнадзора, по результатам восьми исследований на трёх мониторинговых точках города установлено превышение максимально-разовой концентрации углерода или сажи на уровне 1,4 предельно допустимой концентрации.

Между тем власти Тувы уверены, что для решения экологических проблем Кызылу нужно избавляться от печного отопления и отдавать преимущество многоэтажному строительству.

Напомним, глава Тувы Шолбан Кара-оол ранее предложил ввести мораторий на раздачу земель вокруг Кызыла.

«Город при всём том, что у него вложили немалые деньги, имеет колоссальные проблемы, распространение которых надо остановить. Вокруг города идёт хаотичная застройка, а в результате он уходит в пучину дыма, смога и сажи, поскольку кругом используется исключительно печное отопление», — заявил Кара-оол.

Он обратился к мэру Кызыла Кариму Сагаан-оолу с предложением приостановить коттеджное строительство вокруг столицы, введя мораторий на выдачу разрешений на частное строительство.

«Ситуация доведена до такого состояния, что люди готовы поднять власть на вилы. С некоторыми микрорайонами нет организованных пассажироперевозок, там нет садиков, школ, дорог и тротуаров», — отметил глава Тувы.

Резюмируя, Кара-оол подчеркнул, что мэрия города должна прекратить практику распространения печного отопления и раздачи земельных участков.