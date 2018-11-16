Киевским учителям в четыре раза урезали надбавки к зарплате

Киев, , 14:00 — REGNUM Педагогам школ, училищ колледжей и техникумов Киева снизили надбавки к зарплате с 20% до 5%, сообщили 16 ноября Украинские новости.

Руководители учебных заведения рассказали журналистам о письмах из киевской администрации, в которых сказано, что денег на надбавки нет:

«Нас поставили перед фактом, что с сентября наши надбавки урезаются до минимума. А это была существенная сумма для педагогов — порядка 1−1,5 тыс. гривен (2,4 — 3,6 тыс рублей — ИА REGNUM ). Официальное объяснение — мало денег в бюджете».

По словам киевских чиновников, вузы I—II уровня аккредитации в 2017 году были переданы на баланс местных властей, но им не выделили дополнительного финансирования:

«Поэтому на сегодня мы финансируем их минимально, фактически только зарплату, как защищенную статью расходов. Но денег на содержание этих вузов у нас не было заложено, потому что это была компетенция государства», — сообщила заместитель председателя киевской госадминистрации Анна Старостенко.

Напомним, по данным экономического эксперта Виктора Скаршевского реальный дефицит украинского бюджета выше официального в девять раз. В стране недофинансированы практически все основные статьи расходов.

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