В Алма-Ате тарифы на тепловую энергию снижены на 1%

Алма-Ата, Казахстан, , 13:57 — REGNUM Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана по Алма-Ате снизил тарифы на тепло на 1%, до 4004 тенге за 1 Гкал. Об этом 16 ноября сказал глава департамента Болат Самбетов, сообщает издание Zakon.kz.

Антимонопольный комитет установил, что АО «Алма-Атинские электрические станции» получил от потребителей 107 млн тенге ($290 тыс.), которые были не освоены. В отношении акционерного общества возбуждено административное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов призвал не перегибать палку в борьбе с ростом тарифов на услуги ЖКХ. По мнению министра, при чрезмерно низких тарифах произойдет ухудшение качества оказываемых услуг.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане призвали не перегибать палку в борьбе с ростом тарифов ЖКХ