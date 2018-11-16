Из Волгограда будут летать самолеты в Тбилиси и Ереван

Волгоград, , 13:48 — REGNUM Жители Волгограда смогут напрямую летать в Тбилиси и Ереван. Как сообщила 16 ноября пресс-служба международного аэропорта «Волгоград», рейсы открывает авиакомпания «Уральские авиалинии».

Самолеты в Ереван будут летать с 11 декабря. Рейсы будут осуществляться каждый вторник, а обратные — каждый понедельник. Время в пути составит примерно 1 час 45 минут.

Авиасообщение с Тбилиси откроется 18 декабря. Также самолеты будут летать раз в неделю: из Волгограда в Тбилиси по вторникам.

ИА REGNUM отмечает, что с начала года волгоградский аэропорт обслужил более 1 млн пассажиров. По сравнению с 2017 годом, статистика за 10 месяцев улучшилась на 13%.

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