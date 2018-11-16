Свердловский минздрав предостерёг от курения вейпов и электронных сигарет

Екатеринбург, , 13:43 — REGNUM Курение и материнство «несовместимы» даже в случае использования вейпов и электронных сигарет. Об этом заявила главный акушер-гинеколог свердловского минздрава Наталья Зильбер на пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт уточнила, что вейпы и электронные сигареты появились сравнительно недавно, поэтому серьёзных исследований на эту тему еще нет.

А вот курящие обычные сигареты матери сильно «подставляют» своих детей. Вероятность рождения недоношенного ребенка у курящей матери выше в полтора-два раза, ответила корреспонденту ИА REGNUM главный внештатный специалист-неонатолог регионального иинздрава Елена Долгих.

Напомним, за период январь-октябрь 2018 в Свердловской области родились 3259 недоношенных детей. По словам Елены Долгих, данный показатель составляет порядка 7,5−8% от всех родившихся детей за указанное время.

А в ноябре 2017 года директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай заявил, что вред вейпов — доказан, так как в этих сигаретах есть никотин. Также вейпы вовлекают людей в курение обычных сигарет.

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