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Украинская полиция расследует «незаконную» передачу Почаевской лавры УПЦ МП

Общество

Власти незаконно пытаются отобрать православную святыню

Тернополь, Украина, 16 ноября 2018, 13:43 — REGNUM  Нацполиция Тернопольской области расследует «неправомерные действия» государственного регистратора, в результате которых право пользования Свято-Успенской Почаевской лаврой получила Украинская церковь Московского патриархата, заявили в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области, сообщил 16 ноября официальный сайт ведомства.

В сообщении сказано, что представитель министерства культуры Украины обратился в министерство юстиции Украины с требованием отменить решение о государственной регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры, а также привлечь регистратора к уголовной ответственности.

«Проводится досудебное расследование уголовного дела по факту неправомерных действий государственного регистратора, который, злоупотребив своими полномочиями, осуществил государственную регистрацию права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры УПЦ Московского патриархата», — рассказали в прокуратуре.

Напомним, глава раскольничьей религиозной организации «Киевский патриархат» Филарет заявлял, что Киево-Печерская и Почаевская лавры будут отобраны у канонической Украинской православной церкви и отданы раскольникам.

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Позже раскольник занял выжидательную позицию, но призывы отобрать святыни звучат от многих украинских политиков.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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