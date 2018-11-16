Украинская полиция расследует «незаконную» передачу Почаевской лавры УПЦ МП

Тернополь, Украина, , 13:43 — REGNUM Нацполиция Тернопольской области расследует «неправомерные действия» государственного регистратора, в результате которых право пользования Свято-Успенской Почаевской лаврой получила Украинская церковь Московского патриархата, заявили в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области, сообщил 16 ноября официальный сайт ведомства.

В сообщении сказано, что представитель министерства культуры Украины обратился в министерство юстиции Украины с требованием отменить решение о государственной регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры, а также привлечь регистратора к уголовной ответственности.

«Проводится досудебное расследование уголовного дела по факту неправомерных действий государственного регистратора, который, злоупотребив своими полномочиями, осуществил государственную регистрацию права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры УПЦ Московского патриархата», — рассказали в прокуратуре.

Напомним, глава раскольничьей религиозной организации «Киевский патриархат» Филарет заявлял, что Киево-Печерская и Почаевская лавры будут отобраны у канонической Украинской православной церкви и отданы раскольникам.

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Позже раскольник занял выжидательную позицию, но призывы отобрать святыни звучат от многих украинских политиков.

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