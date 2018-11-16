Сгоревший в Ленобласти автосервис, где погибли пятеро, оказался гостиницей

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 13:27 — REGNUM Новое уголовное дело возбуждено после трагического пожара в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Напомним, здесь 9 ноября 2018 года в огне погибли пять человек, еще двое пострадали. Как выяснилось, в сгоревшем здании автосервиса располагалась нелегальная частная гостиница. Теперь ее владельцы будут отвечать перед законом.

«Следователи установили, что на месте происшествия располагалось 3-этажное здание, где на систематической и возмездной основе осуществлялось предоставление гостиничных услуг по размещению граждан, прибывших на территорию РФ для их временного проживания», — проинформировали 16 ноября в Следственном управлении СКР по Ленинградской области.

Фактические хозяева «гостиницы» не регистрировались ни как юрлицо, ни как индивидуальные предприниматели, а сдаваемые приезжим помещения не были оборудованы системой противопожарной защиты, оповещения и средствами тушения огня.

Установлено, что незаконный частный бизнес вели 42-летний мужчина и его 69-летняя мать, вместе с неустановленными лицами. Мужчина задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Его мать госпитализирована, вопрос с ней будет решен позже.

Оба подозреваемых стали фигурантами уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Одновременно продолжается и расследование первого уголовного дела по факту пожара, повлекшего массовую гибель людей.

Идет установление всех обстоятельств совершенного преступления, поиск иных лиц, причастных к его совершению. Расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Ленобласти официально потребовали найти и строго наказать всех причастных к трагедии и тех, кто создал условия для того, чтобы она случилась.

Добавим, что пожар в Мурино вызвал заметный общественный резонанс, поскольку он произошел утром в будний день в густонаселенном районе, примыкающем к Петербургу, на глазах тысяч людей.

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