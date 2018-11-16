Гарант приватности Италии возражает против слов «отец и мать» в документах

Рим, , 13:20 — REGNUM Независимая итальянская административная структура, известная как «гарант приватности», выступила против возвращения в документы слов «отец» и «мать», сообщает информагентство Ansa в пятницу, 16 ноября.

Как сообщалось ранее, в электронных удостоверениях личности несовершеннолетних граждан Италии вновь появятся слова «отец» и «мать» вместо слов «родитель 1» и «родитель 2». Соответствующий декрет подписал министр внутренних дел Маттео Сальвини.

«Гарант защиты персональных данных», или, как его называют в Италии, гарант приватности — независимый орган, который должен следить за соблюдением прав и свобод граждан в отношении использования их личной информации.

Каким образом слова «отец» и «мать» нарушают права граждан в отношении их персональных данных, в ведомстве не пояснили.

Сальвини заявил, что мнение гаранта приватности ничего не изменит. «Нет такой приватности, которая отрицала бы права ребенка иметь маму и папу», — сказал министр.

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