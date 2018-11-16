В Свердловской области стало рождаться меньше недоношенных детей

Екатеринбург, , 13:15 — REGNUM Процент недоношенных детей в Свердловской области примерно равен среднему мировому показателю. Об этом сообщила главный внештатный специалист-неонатолог регионального минздрава Елена Долгих на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, в 2012 году на территории региона родились 4580 недоношенных детей, в 2017-м — 3940, а за период январь-октябрь 2018-го — 3259. Все эти цифры, отметила Долгих, составляют порядка 7,5−8% от количества всех родившихся детей в регионе. А количество недоношенных с экстремально низкой массой тела — 0,5% от всех родившихся. Данные процентные соотношения, уточнила специалист, являются средними по миру.

Напомним, 17 ноября во всем мире празднуют Международный день недоношенных детей. Как отметила Долгих, праздник используется как для сплочения родителей с недоношенными детьми, так и для информирования будущих родителей.

Добавим, по данным Свердловскстата, в 2012 году на Среднем Урале родились 61 649 детей. В 2017 году цифра составила уже 53 386.