Лидера венгерской общины Закарпатья вызвали в СБУ

Берегово, Украина, , 13:13 — REGNUM Сотрудники СБУ намерены провести беседу с депутатом областного совета, ректором Закарпатского венгерского института им. Ф. Ракоци II Илдикой Орос, сообщил 15 ноября ресурс Mukachevo.net.

Поводом для беседы стали слова, сказанные женщиной 23 октября в Будапеште во время митинга, посвящённого годовщине антисоветского бунта в Венгрии:

«Коммунистически-фашистские силы XXI века все еще занимаются преследованиями сегодня, особенно в Украине. Они хотят сделать венгров Закарпатья виновными в экономических и политических потрясениях, которые происходят в стране».

Политик также заявила, что Украина вымарывает венгерскую историю Закарпатья.

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Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с нынешними властями Украины договориться невозможно, поэтому его правительство наладило связи со всеми кандидатами в президенты страны в надежде договориться с победителями грядущих выборов.

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