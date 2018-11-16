В Италии могут запретить анонимное посещение массовых мероприятий

Рим, , 13:08 — REGNUM Для посещения массовых развлекательных мероприятий граждане Италии должны будут покупать именные билеты, сообщает Il Messaggero в пятницу, 16 ноября.

Соответствующие поправки в законы предлагают внести депутаты правящего «Движения 5 звезд». Ограничения коснутся концертов и представлений, где число зрителей превышает 1000 человек.

На билете должны будут быть написаны имя и фамилия его владельца. При входе на стадион или в концертный зал эти сведения будут проверяться, в том числе в отношении несовершеннолетних граждан.