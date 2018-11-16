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К саммиту ШОС свалку Челябинска обещают сделать безопасной

Общество

Предстоит провести её дегазацию. А в 2020-2021 годах пройдут работы по рекультивации объекта

Челябинск, 16 ноября 2018, 12:50 — REGNUM  К саммитам ШОС и БРИКС на закрытой в Челябинске свалке важно провести дегазацию. Об этом в своём telegram-канале заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

«Заехали с министром на свалочный «пик». Максимальная высота свалки — 40 метров. Проговорили вопросы рекультивации. Важно на следующий год сделать проект и до саммитов провести дегазацию свалки. В 2020—2021 годах — рекультивация», — написал Бурматов.

Всего, по его словам, из федерального бюджета на рекультивацию свалок будет выделено 2 млрд рублей. Из них 500 млн в 2019 году.

Напомним, сейчас в Челябинске находится глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. Он уже посетил закрытую свалку и высказал свои соображения по её рекультивации.

Городская свалка действовала с 1949 года. Закрыта она была 11 сентября 2018-го. После этого в Челябинске возник мусорный коллапс. Многие перевозчики отходов отказались вывозить их на другие площадки и фактически прекратили работу.

Губернатор Борис Дубровский публично отреагировал на ситуацию лишь в конце сентября. Действия недобросовестных перевозчиков он назвал шантажом с целью открыть свалку. Но заверил, что она закрыта окончательно и обратного пути нет.

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Экологические проблемы Челябинской области
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