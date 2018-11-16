В Москве выберут лучших архитекторов

Москва, , 14:01 — REGNUM В Москве 1 декабря 2018 года стартует приём заявок на соискание премии города в области архитектуры и градостроительства. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в ходе VII Санкт-Петербургского культурного форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Москомархитектуры.

«Претендовать на награду могут авторы или коллектив авторов, разработавших наиболее выразительное, оригинальное, качественное архитектурно-градостроительное решение (АГР) объекта капитального строительства», — пояснил Кузнецов.

Так, сбор заявок на участие будет осуществлять комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы с 1 декабря 2018 года по 15 февраля 2019 года. Результаты будут оглашены в накануне Дня архитектора. Победители получат до пяти премий в размере 1 млн рублей каждая.

Кузнецов также сообщил, что проекты, получившие архитектурно-градостроительное решение в 2018 году, будут оцениваться экспертным жюри. В состав войдут ведущие международные и российские эксперты, а также представители общественных организаций, деятели искусства, науки и культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, об учреждении новой премии в области архитектуры и градостроительства стало известно в 2017 году. Данный шаг был сделан в целях повышения престижа строительных профессий, признания заслуг и поощрения работников, внёсших большой вклад в развитие архитектуры и градостроительства. Ежегодно планируется награждать не более пяти человек.

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