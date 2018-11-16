В Казани обсудили мониторинг «исламского радикализма» в субъектах России

Казань, , 12:29 — REGNUM Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная мониторингу «Исламский радикализм в субъектах РФ», прошла в рамках Восьмого международного форума «Ислам в мультикультурном мире» на базе Казанского федерального университета, сообщает 16 ноября пресс-служба вуза.

Участники встречи представили результаты мониторинга, проведенного как в рамках федеральных округов страны, так и отдельно взятых субъектов РФ.

Представивший опыт и практику работы мусульманских культурно-просветительских центров в Москве и Подмосковье руководитель отдела культуры Духовного управления мусульман России Дмитрий Макаров сообщил, что необходимость альтернативных форм общения с населением возникает при условии тотального дефицита мечетей и явной или надуманной проблемы с нежеланием их строительства.

В свою очередь, руководитель центра исследований и экспертиз «ЭТНА» Алексей Гайдуков сообщил о развитии ислама в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По его словам, данные о количестве мусульман в регионе разнятся от 200 тысяч до 1,4 миллиона человек. Настоятель Соборной мечети муфтий Равиль Панчеев называл цифру в 750 тысяч человек. При этом проявления исламского терроризма и экстремизма оставались минимальными до теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года.

Спикеры пояснили, что среди мигрантов проводится разъяснительная работа и своеобразная легитимация деятельности государственных структур. С другой стороны, муфтием проводится легитимация ислама в глазах общественности, осуществляется постоянное взаимодействие с губернаторами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с полпредом СЗФО, различными комитетами и отделами правительств двух регионов, социальными и благотворительными службами, правоохранительными структурами.

Директор Крымского научного центра исламоведения Айдер Булатов представил доклад, посвященный современному исламу в Крыму. Обратившись к истории религии на полуострове, спикер обозначил, что очень непростая и многовековая история Крыма в настоящее время дает все основания рассматривать Крым как определенную природную лабораторию, в которой наглядно отображаются глобальные этнокультурные и этноконфессиональные процессы

В целом, отметили в пресс-службе вуза, участники конференции сошлись во мнении, что в российской мусульманской умме на сегодняшний день ситуация стабильна, однако работа на этом направлении по-прежнему должна быть интенсивной и спектр предпринимаемых действий по дерадикализации должен все время расширяться.

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