В Томске обсудили вопросы развития предпринимательского мышления студентов

Томск, , 12:23 — REGNUM В течение двух дней на Международном форуме «Студенческое технологическое предпринимательство» более 150 экспертов из университетов России, США, Финляндии, бизнес-структур, органов власти, венчурных фондов, а также из Министерства науки и высшего образования РФ обсуждали вопросы развития предпринимательского мышления у студентов и лучшие практики, имеющиеся в этой области. Главными вопросами форума стали: как и зачем готовить предпринимателей, какие выпускники сегодня нужны бизнесу, и какие меры поддержки сегодня нужны для развития системы молодежного предпринимательства.

По словам директора департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства науки и высшего образования РФ Артемия Рожкова, Томск и Томский политех были выбраны для проведения форума не случайно.

«Знакомство с практиками, сформировавшимися в Томской области, других регионах страны, зарубежных странах поможет скомпоновать необходимый план мероприятий, «дорожную карту» по развитию технологического предпринимательства. Идеи по развитию технологического предпринимательства, высказанные на форуме в ТПУ, могут быть тиражированы для всех вузов России», — сказал он.

Артемий Рожков добавил, что государство активно поддерживает инициативы по развитию студенческого технологического предпринимательства в университетах, так как это направление обеспечивает реализацию и формирование инновационных программ, обеспечивает тесную связь с производством, дает возможность для участия студентов в реальных проектах, повышает практикоориентированность обучающихся.

Пётр Чубик, ректор Томского политехнического университета, организовавшего форум, рассказал, что в вузе давно и успешно реализуются проекты по развитию студенческого технологического предпринимательства.

«В 2009 году мы первые в стране открыли малое инновационное предприятие в рамках федерального закона № 217, а также первыми в стране создали специальную структуру для подготовки студентов в сфере технологического предпринимательства. Сейчас это Школа инженерного предпринимательства. Три направления подготовки кадров — высококвалифицированных инженеров, исследователей и технологических предпринимателей — наши главные приоритеты», — отметил ректор Томского политеха.

Кстати, опыт ТПУ по вовлечению студентов в предпринимательскую деятельность вошел в 2018 году в экспертный доклад Ассоциации ведущих европейских университетов в области инженерного образования и исследований CESAER, посвященный роли технических вузов в развитии инновационных экосистем. Основная аудитория доклада — руководители технических вузов всего мира, правительства европейских стран и финансирующие структуры. Томский политех получил право представлять доклад на русском языке и готовится распространить этот экспертный опыт в нашей стране.

В рамках форума прошла дискуссия на тему «Могут ли университеты вырастить из студентов предпринимателей?», круглые столы «Студенческое технологическое предпринимательство: требования бизнеса и возможности университетов» и «Как научить студентов создавать стартапы: практики университетов», экспертный семинар «Формирование предпринимательских компетенций у студентов технических и инженерных специальностей».

Итоги форума прокомментировал Степан Хачин, руководитель Школы инженерного предпринимательства ТПУ:

«Нам удалось собрать на одной площадке сразу три целевых аудитории: университеты, которые готовят будущих технологических предпринимателей, представители бизнеса, и представители региональной и федеральной власти. Форум стал основной для дальнейших дискуссий, которые мы продолжим на предстоящем форуме «Экосистема НТИ: Стратегия будущего» в Сочи».

Теперь по итогам форума команде организаторов и экспертов предстоит сформировать предложения по обучению предпринимательству для Министерства науки и высшего образования РФ.

«Как показал форум, российские вузы движутся в едином направлении в области студенческого технологического предпринимательства. И во время мероприятий форума все сошлись во мнении, что следующим шагом должно стать формирование региональных предпринимательских экосистем. Потому что сегодня вузам уже тесно в своих стенах, они должны кооперироваться друг с другом, работать в одной связке с бизнесом и властью, чтобы готовить по-настоящему толковых выпускников, создавать инновации и повышать уровень жизни в своем регионе. Ведь сегодня что-то стоящее рождается только на стыке разных областей знания. Свои идеи по формированию таких региональных экосистем мы также представим в предложениях для министерства», — подчеркнул Степан Хачин.