Убытки газотранспортной системы Украины лягут на жителей страны — эксперт

Киев, , 12:26 — REGNUM После ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» убытки украинской газотранспортной системы (ГТС) компенсирует население Украины, заявили украинские эксперты 14 ноября в публикации издания Marker.ua.

«План «Б» для «Нафтогаза» — это рост цены на газ для населения, которое компенсирует часть потери транзита», — считает экономист Алексей Кущ.

Оценку эксперта разделяет экономист Юрий Гаврилечко:

«Если кратко, то план «Б» заключается в том, чтобы выписать Коболеву и Витренко (руководители «Нафтогаза» —) ещё пару десятков миллионов долларов премий и вывести их за рубеж, пока есть возможность, а затем вовремя и самим сбежать», — считает он.

Иного мнения придерживается президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Он считает, что никакого плана у «Нафтогаза» нет, а единственным выходом из ситуации будет продажа или передача украинской ГТС Германии.

Напомним, начиная с «майданного» 2014 года, тарифы на газ для населения Украины выросли на 1080% и не собираются останавливаться на достигнутом.

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Представители МВФ рассмотрят вопрос выделения Украине очередного кредита после ещё одного повышения тарифов на газ.

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