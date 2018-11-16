В соцсетях не могут определиться, как правильно есть хинкали

Москва, , 12:38 — REGNUM В Twitter запустили новый тред — пользователи спорят, как правильно есть хинкали. Одни утверждают, что необходимо чтить традиции и есть руками, другие же отстаивают право есть вилкой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всё началось с сообщения пользовательницы So Selfish, которая заметила, что некая посетительница ресторана не придерживается правил и есть хинкали с помощью вилки и ножа.

https://twitter.com/Selfish_Muse/status/1062751214130130944

https://twitter.com/Selfish_Muse/status/1062801397106778112

После этой записи среди пользователей разгорелся спор. Обсудили не только то, чем именно нужно есть хинкали, но и стоит ли съедать хвостик.

https://twitter.com/slayersky/status/1062995525006491648

https://twitter.com/prosto_vov/status/1062825903993032704

https://twitter.com/AlyonaFonya/status/1063315298873417728

https://twitter.com/nvm_lj/status/1063354902473101312

Подобный спор о еде разгорается в Twitter не впервые. Ранее юзеры обсуждали, какая окрошка вкуснее — на квасе, кефире или другой заправке. Как и ожидалось, к единому мнению не пришли.

Читайте ранее в этом сюжете: Споры о вечном: в сети обсуждают правильный рецепт окрошки