На экофоруме в Калуге провели церемонию гашения тематических карточек

Калуга, , 12:11 — REGNUM В Калужской области в первый день работы IV Международного экологического форума провели церемонию гашения тематической филателистической продукции — почтовой карточки с изображением памятника природы «Родник». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» Ольга Строк.

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В церемонии приняли участие исполняющий обязанности начальника департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу Алексей Чернышов, министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина и директор Калужского филиала Почты России Вера Дмитриева.

«К сегодняшнему мероприятию выпущена почтовая карточка, которая станет хорошим памятным знаком, — заявила Дмитриева. — На почтовой карточке изображен памятник природы «Родник» — особо охраняемая природная территория Калужской области, на художественном штемпеле специального гашения — официальная символика IV Международного экологического форума «Сохраним планету вместе».

Специальное гашение будут проводить в центральном отделении почтовой связи Калуги на площади Старый Торг, дом 7 в течение нескольких дней до конца работы форума.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области IV Международный экологический форум «Сохраним планету вместе» продлится до 18 ноября. Программа включает проведение тематических секций, киноассамблею «ЭкоОбраз», мастер-классы, экскурсии, награждение победителей областных творческих конкурсов экологической тематики, выставки, посвященные проблемам загрязнения окружающей среды.

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