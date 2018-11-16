Авиакомпания ОАЭ планирует запустить новый рейс Чимкент — Дубай

Чимкент, Казахстан, , 12:05 — REGNUM Государственная компания ОАЭ Flydubai запустит 29 декабря новый маршрут Чимкент — Дубай, сообщили 16 ноября в комитете гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

В комитете отметили, что открытие нового маршрута укрепит торгово-экономические отношения между Казахстаном и ОАЭ, а также будет способствовать развитию потенциала Чимкента.

Авиасообщение между Чимкентом и Дубаем будет выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам самолетом «Боинг 737».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря казахстанская авиакомпания SCAT планирует открыть прямое авиасообщение по маршруту Астана — Душанбе. Рейсы будут выполняться самолетом CRJ-200 два раза в неделю по пятницам и воскресеньям.

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