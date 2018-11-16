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Российская неделя здравоохранения-2018 пройдет в декабре

Общество

Форум объединит на одной площадке ряд крупных мероприятий

Москва, 16 ноября 2018, 11:59 — REGNUM  В Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» 2−7 декабря состоится международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения-2018». Это самое масштабное мероприятие в России в сфере здравоохранения, крупнейший в стране смотр достижений научной и практической медицины, сообщается на сайте форума.

«Российская неделя здравоохранения-2018» призвана способствовать реализации государственной программы развития здравоохранения России до 2020 года. Организаторами форума являются Государственная дума РФ, Минздрав, Минпромтог, РАН и др.

Форум объединит на одной площадке ряд крупных мероприятий. В частности, в рамках состоятся крупнейшие международные выставки: «Здравоохранение» и «Здоровый образ жизни».

Напомним, в 2017 году на международном форуме новые разработки и достижения практически во всех областях современной медицины представили около 1000 компании из всех федеральных округов России и 42 стран мира.

Подробнее: Минздрав России создает Единую информационную систему

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ предлагает создать биометрический регистр врачей. Система будет включать: регистр медицинских работников, электронную регистратуру, подсистему мониторинга организации оказания высокотехнологичной медпомощи и санаторно-курортного лечения и ряд других подсистем.

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