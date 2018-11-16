ООН борется с вымышленными нарушениями прав человека и игнорирует реальные

Симферополь, , 11:55 — REGNUM Третий комитет генеральной ассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам вновь, как и в два предшествующих года, утвердил предложенный Украиной проект резолюции по «нарушениям прав человека» в Крыму. «За» проголосовали представители 67 стран (ранее — 70), против — 26 (как и ранее), воздержались — 82 (ранее — 76 и 77).

Мнение местных властей Крыма, согласно которому украинский проект резолюции не соответствует действительности, во внимание принимать не стали. Как не стали принимать во внимание и тот факт, что у украинской власти нет и не может быть полноты информации о происходящем на чужой для них территории.

При этом к постоянному, открытому и грубому нарушению прав человека на самой Украине ООН относятся, как правило, безо всякого интереса. Не вызывают вопросов ни вмешательство государства в жизнь Церкви и разжигание розни, ни избиения цыган, ни закрытие телеканалов, ни запрет на использование родного языка, ни прочие хорошо всем известные факты.

Коллективные решения выглядят, с одной стороны, политически мотивированными, с другой — формальными. Вместо того чтобы разбираться, представители большинства западных (и некоторых других) стран, а также и сами комиссары ООН, поддерживают те решения, которые кажутся им политически «правильными».

Причем это касается не только России. К примеру, с недавних пор в оппоненты западного истеблишмента угодила и Италия. И вот уже комиссар ООН по правам человека Мишель Башле называет «расизмом» со стороны правительства усилия по ограничению нелегальной миграции, а также намерение государства ввести цыган в легальное поле.

На самом деле расизмом является как раз нынешнее отношение истеблишмента и к цыганам, и к нелегальным мигрантам — как к людям второго сорта, вследствие чего первым можно брезгливо позволить жить в своих лагерях, а вторых можно перевозить, как скот, в Европу и оставлять там работать на черном рынке и жить в недостойных человека условиях, и все это — ради того, чтобы ослабить национальные правительства и сбить цены на рынке труда.

То же самое касается Украины и Крыма: в первом случае нарушения прав человека очевидны, регулярны и несомненны, во втором — базируются на рассказах людей из соседнего государства, но проблемой «становятся» именно вымышленные, а не реальные нарушения.

Не только в России по привычке ждут от международных структур, подобных ООН, реальной и честной борьбы за права человека. И не только в России удивляются тому, что видят: что коллективные голосования политически мотивированы, а комиссары ООН и не знают, и не хотят знать о том, что происходит на самом деле.

Каким может быть ответ? Один из вариантов предложил итальянский вице-премьер Маттео Сальвини. После того как в ООН назвали расизмом желание ввести цыган в легальное поле, а нелегальных мигрантов — перестать обрекать на недостойную жизнь, он назвал ООН «предубежденной, дезинформированной и бессмысленно дорогой» организацией и пообещал, что если ООН не откажется от «чтения нотаций», то в правительстве подумают, стоят ли такие лекции ста миллионов евро в год.