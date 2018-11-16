В Алма-Ате снизились тарифы на теплоснабжение

Алма-Ата, Казахстан, , 11:57 — REGNUM Тарифы на теплоснабжение в Алма-Ате снизились на 1%, заявил глава департамента комитета по регулированию естественных монополий министерства нацэкономики Казахстана Болат Самбетов, сообщает 16 ноября «Zakon.kz».

По его словам, компания «Алматинские электрические станции» не освоила 107 млн тенге (19,4 млн рублей), в связи с чем было принято решение снизить тариф с 4,024 тыс. тенге до 4,004 тыс. тенге за 1 гигакалорию. Таким образом, тариф был уменьшен на 1%.

Самбетов добавил, что если учитывать снижение тарифов на газоснабжение, общее снижение цен на теплоэнергию произошло в среднем на 7,2%.

Напомним, ранее министр нацэкономики Казахстана Тимур Сулейменов призвал не «перегибать палку» при контроле за ростом тарифов ЖКХ.