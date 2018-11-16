Бездомный и пара «доброжелателей» обманули 14 тысяч человек

Берлингтон, США, , 12:03 — REGNUM В США обвнили в мошенничестве бездомного и пару, которая собрала ему $400 тыс. с помощью краудфандинга. Прокуратура считает, что они сговорились и обманули тысячи человек пользователей платформы GoFundMe, придумав грустную историю, сообщает CBS News со ссылкой на пресс-конференцию ведомства.

По данным следователей, бездомный ветеран Джонни Боббитт вместе с Кейт МакКлюр и Марком Д'Амико выдумали трогательную историю, чтобы обмануть пользователей. На сайте GoFundMe МакКлюр рассказала, что решила помочь Боббитту после того, как у неё закончился бензин на трассе I-95 и бездомный купил ей канистру на последние $20.

По мнению прокуратуры, на самом деле они встретились за месяц до начала краудфандинговой кампании в одном из казино Берлингтона. Там МакКлюр, Д'Амико и Боббитт придумали историю для сбора средств, которая бы «затронула» потенциальных жертвователей. В итоге на помощь бездомному собрали $403 тыс. Спонсорами кампании выступили около 14 тыс. человек со всего мира.

Правда начала раскрываться из-за спора о делении денег. В сентябре этого года Боббитт подал на пару в суд, обвинив их в обмане и использовании его денег. По словам адвоката Боббитта, он получил только $75 тыс. Юрист пары же заявил, что ему перевели $200 тыс. МакКлюр и Д'Амико не отрицали, что передали бездомному не всю сумму — по их мнению, в ином случае он бы всё потратил на наркотические вещества.

Судебный иск Боббита стал поводом для разбирательства, к которому подключилась прокуратура и площадка GoFundMe. Компания обязалась возместить вкладчикам потраченные деньги. До этого она собиралась вернуть Боббитту то, что ему не выплатили МакКлюр и Д'Амико.

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