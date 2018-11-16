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Наработки ВолгГТУ будут применяться при ликвидации свалок под Волгоградом

Общество

Территория бывшего полигона засеивается травами и растениями с применением многокомпонентной смеси

Волгоград, 16 ноября 2018, 11:36 — REGNUM  Запатентованная технология, разработанная учёными Волгоградского государственного технического университета, позволит избавиться сразу от двух опасных свалок региона, сообщает 16 ноября пресс-служба вуза.

В настоящее время работа по ликвидации накопленного экологического ущерба ведётся на территории бывшей свалки в Кировском районе Волгограда. По рекомендации учёных специалисты уже обустроили минерализованные полосы, посеяли травы и растения, применяя многокомпонентную смесь из горчицы, ежи сборной, гречихи, подсолнечника. Всего в области бывшей свалки будет высажено шесть тысяч деревьев и кустарников, выращенных в питомниках региона.

«Общественники, жители города, представители федеральных, региональных и муниципальных структур оценили результаты уже проведенных работ и ознакомились, как идет рекультивация территории бывшей свалки», — говорится в сообщении.

Также во время летней инспекционной рабочей поездки в Кировский район губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу привести в предусмотренное проектом состояние полигон промышленных отходов в Светлоярском районе. В вузе отметили, что технология, разработанная учёными, будет применяться и при рекультивации второй свалки.

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Полигоны и мусорные свалки
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