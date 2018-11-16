В ульяновском спорткомплексе «Авангард» открылась новая арена

Ульяновск, , 11:35 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновской области в спортивном комплексе «Авангард» после масштабной модернизации открылась новая арена. На спортивном объекте ульяновского механического завода обновлено футбольное поле с искусственным покрытием, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Выступая на церемонии открытия спорткомплекса, губернатор Сергей Морозов отметил, что механический завод — «одно из самых инновационных предприятий нашего региона», здесь «успешно реализуется социальная политика», ориентированная на улучшение качества жизни человека.

«На механическом заводе работает один из самых спортивных коллективов, который ведет здоровый образ жизни. Предприятие подарило им и многочисленным горожанам областного центра шикарный подарок — комплекс и современный стадион для тренировок и соревнований. Это свидетельство хорошо продуманной политики как руководителя предприятия, так и концерна «Алмаз-Антей», — отметил Сергей Морозов.

Глава региона подчеркнул, что вложены «колоссальные финансовые средства» в обновление спортивного объекта. Администрация города, в частности, Засвияжского района также продолжает улучшать инфраструктуру близлежащих дворов, ведёт благоустройство территории.

«Уверен, это начало больших преобразований в этой части регионального центра», — сказал губернатор.

Работа по модернизации объекта была проведена АО «Ульяновский механический завод» совместно с областным правительством. За счёт средств АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» капитальный ремонт спортивного комплекса «Авангард» начался в 2016 году. В этом году на объекте были установлены трибуны с навесом на 300 посадочных мест, мачты освещения футбольного поля, модульные раздевалки, а также электронное табло и компьютеризированная комментаторская кабина. В настоящее время на стадионе уложен искусственный газон, оборудованы две легкоатлетические беговые дорожки с покрытием «Эластур» и экзаменационная площадка для сдачи норм ГТО.

Напомним, более 45 лет спортивный комплекс «Авангард» является главной площадкой для занятий физической культурой работников завода, а также членов их семей. В состав комплекса входят универсальный игровой и тренажёрный залы, футбольный стадион с игровым полем. Ежегодно здесь проходят первенства по различным видам спорта среди структурных подразделений завода. Также организована работа мужских и женских групп здоровья, секций по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису и бадминтону. Все занятия бесплатные. Кроме того, в спортивном комплексе действуют детские секции по футболу. Воспитанники футбольной команды «Авангард» не раз становились призёрами городских и областных соревнований.

Генеральный директор механического завода Вячеслав Лапин сообщил, что ранее было «приведено в порядок» основное здание комплекса «Авангард», модернизировано футбольное поле. И созданы условия для того, чтобы «наши работники и не только могли вести здоровый образ жизни»:

«Наша задача — дать возможность заниматься своим здоровьем. Хотелось бы, чтобы все наши сотрудники, начиная от слесарей-сборщиков, настройщиков и конструкторов, занимались спортом, участвовали в соревнованиях и защищали честь своего завода».

В завершение торжественной церемонии на вновь открытом поле состоялся товарищеский матч юных воспитанников футбольной команды «Авангард».