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В Москве пройдет митинг против «градостроительного террора»

Общество

«Это не точечные застройки, как было раньше, это градостроительный террор, который сегодня отрабатывается на районе Кунцево», — заявил он

Москва, 16 ноября 2018, 11:39 — REGNUM  Жители района Кунцево Москвы проведут митинг 17 ноября против застройки района. Об этом сообщил в Facebook член партии «Яблоко» и активист протестов Сергей Митрохин.

По его словам, «беспредел в Кунцево», когда уничтожаются скверы и детские площадки, проходит «при поддержке московских властей».

«Это не точечные застройки, как было раньше, это градостроительный террор, который сегодня отрабатывается на районе Кунцево», — заявил он.

Согласовано ли массовое мероприятие с мэрией Москвы, информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Кунцево группа активистов из местных жителей противостоит работам, которые планирует вести строительная компания.

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