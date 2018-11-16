В Москве пройдет митинг против «градостроительного террора»

Москва, , 11:39 — REGNUM Жители района Кунцево Москвы проведут митинг 17 ноября против застройки района. Об этом сообщил в Facebook член партии «Яблоко» и активист протестов Сергей Митрохин.

По его словам, «беспредел в Кунцево», когда уничтожаются скверы и детские площадки, проходит «при поддержке московских властей».

«Это не точечные застройки, как было раньше, это градостроительный террор, который сегодня отрабатывается на районе Кунцево», — заявил он.

Согласовано ли массовое мероприятие с мэрией Москвы, информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Кунцево группа активистов из местных жителей противостоит работам, которые планирует вести строительная компания.