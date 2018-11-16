Почему российские женщины страдают ожирением чаще, чем мужчины

Москва, , 11:36 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Павел Шумихин согласен с информацией, озвученной вице-премьером РФ по социальным вопросам Татьяной Голиковой относительно избыточного веса, который чаще встречается у российских женщин, чем у мужчин.

«Действительно, в России и за рубежом, за редким исключением, ожирение больше распространено среди женщин. Зато смертность от причин, связанных с ожирением, больше ассоциируется как раз с мужским полом. Основные причины его развития — увеличение потребления высококалорийной пищи и снижение физической активности — являются общими для мужчин и для женщин.

Существует несколько теорий, объясняющих преобладание ожирения среди женщин. Наиболее достоверной, на мой взгляд, является роль таких факторов как беременность, роды и их частота», — пояснил доктор Павел Шумихин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM проблему избыточного веса граждан России.

Напомним, о том, что ожирением в России страдают 26% женщин и 14% мужчин заявила в интервью «Российской газете» вице-премьер РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова. По её словам, «имеется тенденция к ухудшению»

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