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Почему российские женщины страдают ожирением чаще, чем мужчины

Общество

В женском ожирении играют роль такие факторы, как беременность, роды и их частота

Почему российские женщины страдают ожирением чаще, чем мужчины
Франсуа Буше. Голова девушки

Москва, 16 ноября 2018, 11:36 — REGNUM  Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Павел Шумихин согласен с информацией, озвученной вице-премьером РФ по социальным вопросам Татьяной Голиковой относительно избыточного веса, который чаще встречается у российских женщин, чем у мужчин.

«Действительно, в России и за рубежом, за редким исключением, ожирение больше распространено среди женщин. Зато смертность от причин, связанных с ожирением, больше ассоциируется как раз с мужским полом. Основные причины его развития — увеличение потребления высококалорийной пищи и снижение физической активности — являются общими для мужчин и для женщин.

Существует несколько теорий, объясняющих преобладание ожирения среди женщин. Наиболее достоверной, на мой взгляд, является роль таких факторов как беременность, роды и их частота», — пояснил доктор Павел Шумихин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM проблему избыточного веса граждан России.

Напомним, о том, что ожирением в России страдают 26% женщин и 14% мужчин заявила в интервью «Российской газете» вице-премьер РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова. По её словам, «имеется тенденция к ухудшению»

Читайте ранее в этом сюжете: Голикова рассказала о ситуации с ожирением в России

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