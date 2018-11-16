Центр Иванова должен быть освобожден от рекламы – глава города

Иваново, , 11:34 — REGNUM В администрации Иванова разработан комплекс механизмов, который позволит изменить процесс формирования городского пейзажа. Об этом журналистам на пресс-конференции 15 ноября рассказал глава города Владимир Шарыпов.

Глава города рассказал, что в части изменения внешнего облика города за два года проделана большая работа.

«Это не только точечные меры, связанные с благоустройством: например, в прошлом остался «кораблик» на Уводи, под уширение проезжей части скоро будет выкуплен и снесен объект на площади Пушкина», — отметил глава города.

Сейчас в администрации подготовлен комплекс механизмов, которые должны изменить, сам формирования городского пейзажа. Так, подготовлена новая схема размещения рекламных конструкций, в планах — полный уход от баннеров и щитов в пользу более современных типов рекламных конструкций. В Иваново обещают вернуть афишные стенды, что, как считает власти, поможет сократить расклейку афиш на заборах и остановках. За год, рассказал Владимир Шарыпов, демонтированы 52 незаконные отдельно стоящие рекламные конструкции.

«Исторический центр города, по моему мнению, вообще должен быть максимально освобожден от рекламы и прочего визуального шума. Реализацию этой идеи мы начали с улиц 10 Августа и Красной Армии, где в этом году все вывески приводятся к единому менее кричащему формату», — отметил глава города.

В 2019 году планируется утвердить единый дизайн-код Иванова: им будет регулироваться внешний вид города полностью, от вывесок до внешнего вида контейнерных площадок. Также власти намерены пересмотреть подход к отбору и размещению арт-объектов. Кроме того, с июля этого года в Иваново действует процедура обязательного согласования архитектурного облика вновь строящихся зданий.

«Теперь все объекты в обязательном порядке рассматриваются архитектурной комиссией. Уже есть примеры отклоненных проектов жилой застройки», — рассказал Шарыпов.

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