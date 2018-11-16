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В Казахстане призвали не перегибать палку в борьбе с ростом тарифов ЖКХ

Общество

Сдерживание тарифов не должно привести к снижению качества предоставляемых услуг

Астана, 16 ноября 2018, 11:16 — REGNUM  Строгость в контроле над ростом тарифов ЖКХ в Казахстане должна быть без перегибов, заявил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, сообщает 16 ноября издание InformBuro.

По мнению министра, сдерживание тарифов не должно привести к снижению качества предоставляемых услуг и замедлению обновления инфраструктуры.

Сулейменов призвал не загонять коммунальщиков в ситуацию, при которой будет увеличиваться износ сетей. Подобная ситуация наблюдалась до 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил министерствам энергетики и национальной экономики разработать пошаговый план по снижению тарифов на электроэнергию, тепло, водоснабжение и телефонную связь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане разработают пошаговый план по снижению тарифов на услуги ЖКХ

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Повышение тарифов на услуги ЖКХ
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