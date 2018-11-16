Житель Волгограда получил семь лет колонии за обман дольщиков

Волгоград, , 11:16 — REGNUM В Волгограде суд приговорил 50-летнего местного жителя, который похитил у дольщиков 46 млн рублей, к семи годам лишения свободы. Как сообщили 16 ноября в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, мужчина признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Потерпевшими были признаны 33 человека.

Решение вынес Советский районный суд Волгограда. Гособвинению удалось доказать, что с 2011 по 2016 год мужчина заключал с волгоградцами договоры на строительство частных жилых домов, а также на бронирование земельных участков и квартир в домах, которые якобы строились. После того, как договоры подписывались, мужчина пытался убедить покупателей в том, что все в порядке: он осуществлял небольшой объем работ, создавая видимость деятельности. При этом на момент заключения договоров у обвиняемого не было проектов и разрешений на строительство. Когда люди перечисляли лжезастройщику деньги, он тратил их по своему усмотрению. В итоге 33 человека в общей сложности отдали мошеннику 46 млн рублей.

«Советский районный суд Волгограда приговорил Д. к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре, уточнив, что приговор пока не вступил в законную силу.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2018 года в Волгоградской области в реестр обманутых дольщиков входили около 800 человек.

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