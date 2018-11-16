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Детской площадкой в Междуреченске заинтересовалась прокуратура

Общество

Автор ролика отмечает, что установленная на час детская площадка использовалась местными чиновниками для пиара

Междуреченск, Кемеровская область, 16 ноября 2018, 11:08 — REGNUM  После публикации в кемеровских СМИ видеоролика об установке детской площадки в Междуреченске прокуратура Кемеровской области организовала проверку. Об этом сообщает 16 ноября пресс-служба надзорного ведомства.

Видеозапись запечатлела установку лавочек, качелей и забора в одном из дворов Междуреченска. По сведениям автора видео, всего лишь через час после установки лавочки и прочие предметы были вывезены на грузовике. Автор ролика отмечает, что детская площадка использовалась местными чиновниками для пиара.

Отмечается, что прокуратура Междуреченска установит, кем выполнялись работы по благоустройству, каким образом производилось финансирование. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Городское благоустройство
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