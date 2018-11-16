Убийца Леннона рассказал об «испытанных колебаниях» перед преступлением

Вашингтон, , 11:03 — REGNUM В США пожизненно осужденный за убийство всемирно известного музыканта и основателя группы The Beatles Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен перед преступлением испытывал колебания и молился, сообщает Reuters.

По данным издания, об этом свидетельствует запись телеконференции с участием осужденного и инспекторов по вопросам условно-досрочного освобождения, которая прошла 22 августа этого года.

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По словам Чепмена, 8 декабря 1980 года он получил автограф Леннона и ему пришла мысль о том, что после этого «можно идти домой», однако он «не смог уйти», отметив, что «испытывал колебания» и пытался молиться.

В итоге Чепмен дождался, когда Леннон подошел к своему дому в районе Аппер-Вестсайд на Манхэттене, и произвел в него пять выстрелов.

Напомним, Чепмен был пожизненно осужден в 1981 году с возможностью подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 20 лет. С 2000 года он уже 10 раз подавал прошение о досрочном освобождении, однако комиссия отказывала ему.

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